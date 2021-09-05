Ürdün Parlamentosu Başkanı’ndan Kürdistan Bölgesi’ne ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunan Ürdün Parlamentosu Başkanı Abdel Moneim Al-Awdat’ı havalimanında Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ve hükümet heyeti karşıladı.

Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan bildiren K24 muhabiri Hoşmend Sadiq, Al-Awdat’ın ilk durağının Kürdistan Parlamentosu olacağını, burada Parlamento Başkanlığı ile grup başkanlarıyla bir araya geleceğini aktardı.

Ürdün Parlamentosu Başkanı ayrıca, Başbakan Mesrur Barzani’yle görüşecek, ardından Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başkan Mesud Barzani’yle bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Ürdün Parlamentosu Başkanı Al-Awdat’ın bir basın toplantısı düzenleyerek Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretiyle ilgili bilgi vermesi öngörülüyor.

Ürdün, Kürt liderliği ve özellikle Başkan Barzani’yle tarihi ilişkileri olan bir ülke. Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluğu bulunan Ürdün, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek istiyor.

Ürdün Parlamentosu Başkanı Al-Awdat, dün Irak’ın başkenti Bağdat’ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirmişti.