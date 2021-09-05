Şam: Kürtler okullarda haftada 2 saat Kürtçe dersi alabilir

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Suriye’de yayın yapan “alwatan.sy” sitesine konuşan Eğitim Bakanı Darim Tebaa, savaş ve pandemi nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılında birtakım sorunlarla karşı karşıya olduklarını ancak buna rağmen 4 milyon öğrencinin ders başı yapabilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Rejimin kontrolünde olmayan bölgelerle ilgili ise Tebaa, “Anayasaya göre bütün okullar Suriye devletine bağlıdır ve eğitim sistemi de Suriye genelinde ulusaldır. Hiç kimse başka bir sistem dayatamaz” dedi.

Kürtçe eğitim hakkında ise Suriyeli Bakan şu ifadeleri kullandı:

“Bütün okullar Suriye hükümetine devredilmeli, tüm öğretmenler de hükümetin eğitim sistemine geri dönmeli. Kürtçe öğrenimi için talep olursa, Kürt kardeşlerimiz Kürtçe öğrenebilirler. Asurice ve Çerkesçe gibi haftada 2 saat Kürtçe eğitim alabilirler. Bu meşru bir haktır ve Kürt diliyle ve Suriye’deki tüm dillerle gurur duyuyoruz.

Tebaa, Kürtçe öğreniminin, ulusal müfredata etki etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Suriye’de özellikle Baas döneminde Kürtçe eğitim ve konuşma yasaklandı. Ayrıca Kürtlere yönelik inkar ve asimilasyon siyaseti uygulandı.

2011’de başlayan Suriye iç savaşıyla birlikte Rojava’da ilan edilen Özerk Yönetim, 2013 yılında kontrolündeki bölgelerde Kürtçe eğitime geçiş yaptı.