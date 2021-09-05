Rojava’da ENKS ofisine el bombalı saldırı

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Dirbêsiyê kentindeki ofisine el bombalı saldırı düzenlendi, ENKS yetkilisi saldırıdan PYD’ye bağlı grubu sorumlu tuttu.

Facebook hesabından saldırıya uğrayan ofisin görüntülerini paylaşan ENKS Başkanlık Konseyi Üyesi Silêman Oso, “Bugün sabaha karşı PYD’ye bağlı bir grup, ENKS’nin Dirbêsiyê’deki ofisine el bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ofiste maddi hasar meydana geldi” dedi.

Oso, “Dirbêsiyê, parti ve aşiretleriyle direnişini sürdürecek, bu tür terör eylemlerinden de korkmuyor” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos’ta da Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) Amude ofisi ateşe verilmişti. KDP-S, saldırıdan PYD yanlılarını sorumlu tutmuştu.

Son yıllarda Rojava’da KDP-S ve ENKS ofisleri birçok kez saldırıya uğradı. Yetkililer, saldırıların PYD’ye bağlı Devrimci Gençlik Hareketi tarafından düzenlendiğini belirtiyor.