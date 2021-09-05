Politika

Başkan Barzani, Ürdün Parlamentosu Başkanı’yla görüştü

Başkan Barzani, Erbil’e ziyarette bulunan Al-Awdat’la bir araya geldi.
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kürdistan Ürdün Parlementosu Başkanı Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bu sabah başkent Erbil’e gelen Ürdün Parlamentosu Başkanı Abdel Moneim Al-Awdat’la görüştü.

Al-Awdat, Erbil’e ulaştıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu ziyaretimde Ürdün ile Kürdistan Bölgesi’nin ortak çıkarlarını ele alacağız. Ayrıca iki taraf arasında karşılıklı anlayış protokolünü değerlendireceğiz. Kürdistan Bölgesi’yle tarihi ilişkilerimiz var ve bu ilişkiler her zaman en üst düzeyde olmuştur. Ürdün Kürdistan Bölgesi’ni önemli görüyor. Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin bölgede üstlendiği rol önemli” dedi.

Ürdün Parlamento Başkanı ayrıca Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yle de görüşecek.

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