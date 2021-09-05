Politika

Başbakan Mesrur Barzani, CHP heyetini kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki üst düzey CHP heyetini kabul etti.
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kürdistan CHP Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi - Türkiye ilişkileri ele alındı.

Salıcı, Başbakan Mesrur Barzani’ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek, üst düzey bir parti heyetiyle Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ziyaretle, Kürdistan Bölgesi - Türkiye ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Salıcı, partisinin bazı konu konulardaki görüşünü de aktarmak üzere Erbil’de bulunduklarını ifade etti.

Başbakan da Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ne komşu ve bölgenin ile dünyanın önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, çok uluslu ve çok inançlı toplulukların olduğu Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini vurguladı.

Başbakan, Türkiye’nin bu yapısının, ülkenin zenginliğini bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

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