Başkan Barzani CHP heyetiyle görüştü: Hepimiz barışa hizmet etmeliyiz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyetini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını Başkan Barzani’ye ileten heyet, Türkiye tarihindeki değişimlere vurgu yaptı, demokrasinin, bölgenin gelişmesi için bir etken olacağını belirtti.

Heyet, bölgedeki demokrat çevrelerin, adalet ve gelişme için birbirleriyle dostane ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı.

CHP heyeti ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin bölge ve Irak açısından önemine değinerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Başkan Barzani de bölge halklarının kaderinin birlikte yaşamdan geçtiğini, bunun için de en iyi yolun barış, kardeşlik, sorunların çözümü ve inkar dilinin terk edilmesi olduğunu söyledi.

Başkan Barzani ayrıca, bütün tarafların geçmişteki hatalardan ders çıkararak halklar arası barış ve birliktelik için çalışması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Irak’ta yapılacak olan seçimler de ele alındı.