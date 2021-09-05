Taliban: Berlin’le bağ kurmak istiyoruz

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Almanya ile diplomatik ilişki kurmak istediklerini belirterek, "Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz" dedi.

Taliban yetkilisi diplomatik ilişkiye ek olarak Taliban'ın finansal ve insani yardım arayışında olduğunu Almanya ile sağlık, tarım ve eğitim alanlarında işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

Mücahid, Almanların Afganistan'da istendiğini, hatta Almanların ülkede bir dönem "olumlu etki" yarattıklarını ifade etti:

"Maalesef daha sonra Amerikalılara katıldılar. Ancak şimdi bu affedildi."

ALMANYA ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYEN AFGANLARA YARDIM EDİYOR

Taliban'ın yönetimi devralması sonrasında Kabil elçiliğini kapatan Almanya Büyükelçisi Markus Potzel’i Doha’ya taşıdı ancak Alman hükümeti Taliban ile temas halinde kaldı.

Berlin ülkeden ayrılmak isteyen korunmaya muhtaç Afganların ayrılmalarını sağlayabilmek için Taliban ile bir tür işbirliği kurmayı umuyor. Taliban'ın Doha’da bir nevi dışişleri bakanlığı görevi gören ofisi bulunuyor.

Diplomatik temas kurmanın Taliban yönetimini tanımak olmadığının altını çizen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, "Siyasi olarak mümkün olursa ve güvenlik el verirse Almanya'nın Kabil'de kendi elçiliğinin olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.