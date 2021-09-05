Politika

Başbakan Mesrur Barzani Ürdün Parlamento Başkanı’yla bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani ile Ürdün Parlamentosu Başkanı Al-Awdat bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Ürdün Parlementosu Başkanı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün resmi bir ziyaret kapsamında başkent Erbil’e gelen Ürdün Parlamentosu Başkanı Abdel Moneim Al-Awdat’la görüştü.

K24’ün edindiği bilgiye göre görüşmenin ana gündem maddesini ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusu oluşturuyor.

Başkan Mesud Barzani de bugün Al-Awdat’la bir araya geldi.

Al-Awdat bu sabah Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ve bir grup parlamenter tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı.

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