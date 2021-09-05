Başbakan Mesrur Barzani Ürdün Parlamento Başkanı’yla bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün resmi bir ziyaret kapsamında başkent Erbil’e gelen Ürdün Parlamentosu Başkanı Abdel Moneim Al-Awdat’la görüştü.

K24’ün edindiği bilgiye göre görüşmenin ana gündem maddesini ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusu oluşturuyor.

Başkan Mesud Barzani de bugün Al-Awdat’la bir araya geldi.

Al-Awdat bu sabah Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ve bir grup parlamenter tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı.