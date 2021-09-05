Politika

Mahmur’da 3 Irak askeri öldürüldü

DAİŞ’in Mahmur’da düzenlediği saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetti.
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kürdistan Mahmur Irak ordusu DAİŞ

ERBİL (K24)

DAİŞ sabah saatlerinde Irak ordusuna bağlı 14. Tümen, güvenlik güçleri ve diğer ordu birliklerine saldırı düzenledi. Saldırıda 3 asker hayatını kaybederken 1 asker de yaralandı.

K24’ün edindiği bilgiye göre saldırıda Irak ordusunun Lakce köyündeki kontrol noktası hedef alındı. Saldırının ardından DAİŞ’lilerin bölgeden kaçmayı başardığı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki güvenlik açığı nedeniyle DAİŞ’liler sık sık saldırılar düzenliyor.

Bu sabah Kerkük’ün Dakuk ilçesinde de Irak polisine düzenlene saldırıda 12 polis hayatını kaybetti.

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