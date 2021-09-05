Politika

Neçirvan Barzani ve Ürdün heyetinden ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Parlamento Başkanı Al-Awdat başkanlığındaki Ürdün heyetiyle ikili ilişkileri ele aldı.
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Abdel Moneim Al-Awdat ve Neçirvan Barzani
Abdel Moneim Al-Awdat ve Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Ürdün heyeti görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Parlamento Başkanı Abdel Moneim Al-Awdat başkanlığındaki Ürdün heyetiyle bir araya geldi.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile Ürdün Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakanı ve Ürdün’ün Irak Büyükelçisi’nin hazır bulunduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Ürdün ilişkileri ele alındı.

Kürdistan ve Ürdün hakları arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapılan görüşmede Ürdün heyeti, Kral 2’nci Abdullah’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik desteğini vurguladı.

Konuk heyet, Kral 2’nci Abdullah’ın Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’in yenilgiye uğratılması ve bölgedeki istikrarın sağlanmasındaki rolünü övdüğünü ifade etti.

Kürdistan Bölgesi adına Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’a desteğinden dolayı teşekkür eden Neçirvan Barzani, Ürdün’le ilişkilerin her alanda geliştirilmesine hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin siyasi ve güvenlik durumu, taraflar arasındaki işbirliği, Irak’ta yapılması planlanan seçimler, DAİŞ’le mücadele ve yeni tip coronavirüs salgınıyla (Covid-19) ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

 

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