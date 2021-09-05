Türkiye'den Kerkük ve Mahmur saldırılarına kınama

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DAİŞ’in Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınlarında Irak Federal Polisii ve Mahmur’da Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınandı.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Terör saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Bugün Kerkük’ün Dakuk ilçesi yakınlarında, DAİŞ Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis, olay üzerine bölgeye gelen askeri araçların geçtiği yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu da 10 polisin hayatını kaybetti.

DAİŞ’in bu sabah saatlerinde de Irak ordusuna bağlı 14. Tümen, güvenlik güçleri ve diğer ordu birliklerine yönelik düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.