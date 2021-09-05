Politika

Güvenlik Konseyi: Erbil’e saldırı hazırlığındaki DAİŞ grubu çökertildi

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Erbil’e terör saldırısı hazırlığı yapan DAİŞ’e bağlı bir grubun çökertildiğini açıkladı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Anti Terör Birimi’nin DAİŞ mensuplarının Erbil’e terör saldırısı planını bozarak, grup üyelerini yakaladığı belirtildi.

Terör grubunun bu yılın başında başkent Erbil’e gelerek terör saldırısı planı yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu terör grubunun DAİŞ’in ‘Ebu Haris’ kod adlı emirinden talimat aldığı ifade edildi.

Açıklamada, DAİŞ grubunun Erbil’de bomba yerleştirme, pazar yerini bombalama ve yabancı ülke vatandaşlarına suikast gibi planları olduğu ancak grup üyelerinin Anti Terör Birimi ve Erbil Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı emniyet güçleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, DAİŞ’in daha önce de çeşitli yerlerde yaptığı sivil, çocuk, kadın demeden tüm vatandaşları hedef aldığı vurgulandı.

Güvenlik Konseyi, grup üyelerinin itiraflarını içeren bir video da yayınladı.

Videoda Irak’ın farklı kentlerinin nüfusuna kayıtlı olduklarını belirten örgüt üyeleri, terör saldırısı planının ayrıntılarını anlatıyor.

Yakalanan DAİŞ mensupları
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