Politika

Afrin’de patlama: 3 ölü, 6 yaralı

Rojava’nın Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
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kürdistan Rojava Afrin Patlama

HABER MERKEZİ

Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi.

Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Zaman zaman Afrin merkez mahallerinde ve diğer bölgelerde bombalı saldırılar ve patlamalar meydana geliyor.

18 Mart 2018 yılından beri Afrin Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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