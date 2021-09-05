Sağlık

Türkiye’de salgın: 269 can kaybı, 19 bin 319 yeni vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 319 yeni vaka tespit edildi.
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Fahrettin Koca
Fahrettin Koca
türkiye Türkiye coronavirüs salgın

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 319 vaka tespit edildi.

279 bin 063 test yapıldı, 24 bin 289 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. 

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında aşı sayısına da yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 49 milyon 551 bin 529'u birinci doz, 38 milyon 288 bin 329'u ikinci doz, 8 milyon 922 bin 484'ü üçüncü doz olmak üzere 97 milyon 113 bin 297'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Urfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından salgından korumanın nihai çözümün aşıda olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: 

“Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım.”

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI: RİZE ZİRVEDE

Koca ayrıca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını da açıkladı.

Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu iller; Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Bolu, Aksaray, Antep ve Tokat şeklinde sıralandı.

Koca, "Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.

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