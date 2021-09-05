Pencşir’deki direnişçilerin liderinden Taliban’a çağrı

HABER MERKEZİ

Afganistan’da Taliban’ın ele geçiremediği tek yer olan Pencşir’de çatışmalar devam ederken, vilayeti kontrol altında tutan grupların lideri Ahmed Mesud Facebook hesabından bir açıklama yaptı.

“MÜZAKEREYE HAZIRIZ”

Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Ahmed Mesud, "Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Pencşir ve Andarab'daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

SALDIRMAZLIK TAAHHÜDÜ

Afganistan halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu anımsatan Mesud, Taliban'ın Pencşir ve ilçelerinde "cihad etmesinin" dini ve insani bir anlamı olmadığını belirtti. Mesud, Taliban'ın geri çekilmesi halinde kendilerinin de saldırıdan uzak duracağını kaydetti.

TALİBAN'DAN YANIT GELMEDİ

Ahmed Mesud’un çağrısına Taliban'dan henüz yanıt gelmezken, Pencşir'de son iki gündür devam eden şiddetli çatışmalarda yüzlerce savaşçının öldüğü bildiriliyor.

Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi bölgeyi teslim etmek istemediği Taliban ile müzakerelerde bulunmuş ancak taraflar uzlaşamamıştı.