‘Pencşir’deki direnişçilerin sözcüsü Daşti öldürüldü’ iddiası

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Afgan Khaama Press ajansı, Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti’nin Pencşir vilayetinde devam eden çatışmalarda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Ajansın Pencşir’den gelen açıklamalara dayandırdığı haberde, Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti’nin bölgede devam eden çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fehim Daşti’nin Cemiyet-i İslami Partisi’nin tanınmış üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilen haberde, sözcünün tam olarak nasıl ve nerede öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Cemiyet-i İslami Partisi Liderlik Konseyi Üyesi ve Daşti'nin yakın arkadaşlarından Nur Rahman Ahlaki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Daşti'nin öldüğünü doğruladı.

Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud, Taliban mensuplarını Pençşir ve Andarab’ı terk etmeleri durumunda çatışmalara son verip müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Ahmed Mesud, "Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Pencşir ve Andarab'daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.