Spor

Brezilya-Arjantin maçında sınır dışı krizi: Maç askıya alındı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşanırken, maç askıya alındı.
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dünya Brezilya Arjantin maç Sınır dışı kriz

HABER MERKEZİ

Copa America finalinde kozlarını paylaşan Brezilya ile Arjantin bu kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken maçta tarihi bir olay yaşandı.

SINIR DIŞI KARARI

Brezilya Sağlık Kurulu; Arjantin’den Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.

Maçtan kısa süre önce alınan bu karar sonra büyük kriz yaşanırken Arjantin'in bulunduğu otele polislerin geldiği belirtildi.

Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tuttu.

SAĞLIK KURULU YETKİLİLERİ SAHAYA GİRDİ

Neo Quimica Stadyumunda oynanan Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.

Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti. Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6'ncı dakikasında maçı durdurdu.

MAÇ ASKIYA ALINDI

Güney Amerika Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı.

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuları, 14 gün gözlem altında tuttuğu kaydedildi.

Sınır dışı edilmek istenen oyuncuların tamamı İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturuyor.

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