Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı
HABER MERKEZİ
Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın AA’ya bildirdiğine göre, Haşdi Şabi Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr nahiyesinde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.
Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
Olayı henüz üstlenen olmadı.