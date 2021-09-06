Politika

Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı

Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin önemli komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Haşdi Şabi
Haşdi Şabi
Irak Haşdi Şabi Irak

HABER MERKEZİ

Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın AA’ya bildirdiğine göre, Haşdi Şabi Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr nahiyesinde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.

Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv