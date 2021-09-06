Politika

Taliban: Pencşir vilayeti tamamen kontrolümüze geçti

Taliban, Afganistan'ın Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu.
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Pencşir
Pencşir
dünya Pencşir Taliban

HABER MERKEZİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Pencşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik” dedi.

Zabihullah Mücahid, "Bu zaferle birlikte ülkemiz savaş bataklığından bütünüyle çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi ise bunu yalanladı. Cephenin sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pencşir'i ele geçirmedi" dedi.

Taliban'ın zafer ilanı, Pencşir'deki Ulusal Direniş Cephesi güçlerinin lideri Ahmed Mesud'un "Taliban ile barış görüşmelerine açık olduklarını" söylemesinden saatler sonra geldi.

Bölgedeki direnişe liderlik eden Ahmed Mesud, dini önderler tarafından masaya konan bir müzakere planını desteklediğini dile getirerek, Taliban'a saldırılarını durdurma çağrısı yapmıştı.

Facebook üzerinden açıklama yapan Mesud, Taliban'ın saldırıları durdurması halinde Ulusal Direniş Cephesi'nin de savaşmayı bırakabileceğini kaydetti.

Taliban'dan bu çağrıya yanıt gelmemişti.

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