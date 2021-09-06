Dolar haftaya nasıl başladı?

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Serbest piyasada 8,3220 liradan alınan dolar, 8,3240 liradan satılıyor. 9,8870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,8890 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2940 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8590 lira olmuştu.

Altın fiyatları da yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Ons altın yeni haftaya 1827 dolar seviyesinden başlarken, geçtiğimiz haftayı da yine 1827 dolar seviyesinden kapatmıştı.

Gram altın ise haftaya 488 lira seviyesinden başlangıç yaparken, cuma kapanışta da yine 488 lira seviyesindeydi.

Çeyrek altın geçtiğimiz haftayı 798 lira seviyesinden kapatırken, yeni haftaya ise 799 lira seviyesinden başladı.