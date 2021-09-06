Politika

Avusturya ve Sırbistan: Afgan mültecilerin Avrupa’ya girişini engelleyeceğiz

Avusturya ve Sırbistan liderleri Afgan mültecilerin Avrupa'ya girişinin engellenmesi konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.
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Afgan mülteciler
Afgan mülteciler
avrupa Avusturya Sırbistan Afgan mülteciler

HABER MERKEZİ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ziyarette bulunan Avusturya Başnakanı Sebastian Kurz, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Yapılan ortak basın toplantısında Avusturya Başbakanı Kurz, Afgan göçmenleri Avrupa Birliği (AB) yerine "Afganistan'ın komşularının kabul etmesi gerektiğini" yineledi.

Ülkesinde katı bir mülteci politikasına imza atan sağcı lider, göçmenler konusunda Afganistan'ın komşuları ile bu konuda görüşmelerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kısa süre önce Avusturyalı lider ülkesinin Afganistan'dan hiçbir göçmeni kabul etmeyeceğini açıklamış, buna sebep olarak da 2015'ten beri Avrupa'ya gelen göçmen sayısının 1 milyona ulaştığını ve bunun "ölçüsüz" bir artış olduğunu ifade etmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de toplantıda yaptığı açıklamada hükümetinin sadece bir Afgan futbol kulübü üyesi 150 Afgan kadının ülkeye kabulüne yeşil ışık yakacağını söyledi.

BM: İNSANİ FELAKET KAPIDA

Bu açıklamalar sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Afganistan konusunda uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Guterres, yeni bir döneme giren Afganistan'da derinleşen insani ve ekonomik kriz ile temel hizmetlerin tamamen çökme riskinden derin endişe duyduğunu belirterek, "insani felaketin kapıda olduğu" uyarısı yaptı.

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