Abdurrahman Kurt: Kürtlerin önemini kavramış olmaları bizim için de değerlidir

ANKARA (K24)

AK Parti MKYK Üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin (CHP) Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyaretle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulundu.

“AK Parti coğrafyada olduğu gibi ülke içerisinde de birçok siyasi dengenin değişmesine sebebiyet verdi. Bunlardan bir tanesi de bu ziyaretin gerçekleşmesi” diyen Kurt, şunları söyledi:

“Daha düne kadar Kürt’ün ismini anmayan, varlığını dahi kabul etmeyen yapıların artık Kürt’ün önemini ve ehemmiyetini kavramış olması bizim için de değerlidir. Biz onlar neden bunu yaptı demeyiz, atılacak her olumlu adımı her kesim tarafından doğru karşılarız. Çünkü biz yaptığımız şeyi AK Parti yapsın, diğerleri düşman olsun demiyoruz. Biz doğru şeyi birlikte yapalım isteriz. Türkiye’deki bütün siyasi partiler Kürtlerle ilişkilerde coğrafya ile ilişkilerde doğru tercihler yapıldığında ne kadar ortaklaşırsak bu konudaki güzel adımların atılması daha hızlı olur. Biz olumlu her türlü yaklaşımı onaylarız, destekleriz.”

“ERBİL - ANKARA İLİŞKİLERİ KADERDİR”

Abdurrahman Kurt, “Erbil - Ankara ilişkileri Kürtlerin ve Türklerin 1070’ten, Yavuz Sultan Selim’den, İdris-i Bitlisi’den ve Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aslında bir kader olduğunun göstergesi” diyerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün de iyi olmasına bir kader gibi yaklaşıyoruz. Bir tercih değildir. Bunu tercih haline dönüştürüp 'Hadi iyi olsun' ya da 'Kötü olsun' şeklinde yaklaşmak her kesime zarar veriyor. Bunu biz tarihsel süreçlerin tamamında yaşamışızdır. Dolayısıyla bizim Türkiye’nin Irak Kürdistan’ının, Kürtlerin ve Türklerin genel olarak birlikteliğinin bir kader olduğunu, birlikte olmasının bir kader olduğunu, kader birliğinin bir zorunluluk olduğunu bilmek zorundayız. Dolayısıyla biz bu süreçleri değerlendirirken sürekli olarak kazan-kazan politikalarıyla yaklaşmak durumundayız. Dolayısıyla Erbil’in iyiliği Ankara’nın iyiliği anlamına gelecektir. Ankara’nın iyiliği Erbil’in iyiliği anlamına gelecektir. Siyaseti ve dünyayı bu şekilde algıladığımız halde inanıyorum ki gerek bulunduğumuz coğrafyada gerek etki ettiğimiz coğrafya içerisinde bütün işlerimizi daha kolay, daha rahat yönetilebilir ve karşılıklı olarak daha faydalı hale getirmemiz mümkün. Biz kendi kaderimizi oradan ayrı düşünemeyiz orası da kendi kaderini bizden ayrı düşünemez diye düşünüyorum.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a ziyarette bulunacağıyla ilgili basına yansıyan bilgiler hakkında ise Kurt, şöyle konuştu:

“Şu ana kadarki süreçlerin tamamında zaten Erbil ziyaretleri gerçekleştirilmişti. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu böyle devam edecek. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanının netleşen bir programı olmadığı için şu anda şu yapılacak demek mümkün değil ama bunlar olduğu zaman hep beraber göreceğiz ki bunlar bir bütün olarak değerlendiriliyor. Irak ve Kürdistan’la ve Irak Kürdistan yönetimi ve Irak hükümeti içerisindeki görüşmeler ebetteki devam edecek. Kaderimizi birleştireceğiz, gelişmemizi birleştireceğiz. Türkiye’nin elindeki imkanlar ve Irak Kürdistan’ının imkanları bir araya getirilecek ve bütün toplumların birlikte kazanacağı Türkiye’nin ve Irak Kürdistan’ının birlikte hinterlandını büyüttüğü daha özgür daha adil, daha müreffeh bir dünyaya kapılarını açan ve örnek olan bir coğrafyayı birlikte yaratmanın çabasını elbette birlikte göreceğiz.”