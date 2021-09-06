Uluslararası Koalisyon: Kürdistan Bölgesi’yle ortaklığımıza bağlıyız

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter hesabından Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Anti Terör Birimi’nin Erbil’e yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan DAİŞ’e bağlı 7 kişilik bir grubu çökertmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

DAİŞ’e bağlı 7 kişilik bir grubun çökertilmesinin önemli bir olay olduğunu belirten Albay Marotto, Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’le mücadeledeki rolünü övdü.

Albay Marotto, “Kürdistan Bölgesi’nin terörle mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede Kürdistan Anti Terör Birimi Erbil’e yöneliik terör saldırısı hazırlığı yapan DAİŞ’e bağlı 7 kişilik bir grubu çökertti ve saldırı planlarını bozdu” dedi.

DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’yle işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü, “Ortaklarımız Kürdistan Bölgesi’nde DAİŞ’e karşı başarıda önemli bir rol üstleniyor. Kürdistan Bölgesi’yle ortaklığımıza bağlıyız” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, dün Erbil’e yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan DAİŞ’e bağlı 7 kişilik bir grubun çökertildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, “Anti Terör Birimi, DAİŞ mensuplarının Erbil’e yönelik terör saldırısı planını bozarak, grup üyelerini yakaladı” denildi.

Söz konusu terör grubunun bu yılın başında başkent Erbil’e gelerek terör saldırısı planı yaptığı belirtilen açıklamada, grubunun DAİŞ’in ‘Ebu Haris’ kod adlı emirinden talimat aldığı kaydedilmişti.