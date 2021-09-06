Taliban Sözcüsü: Yeni hükümet geçici olabilir

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeni yönetimine dair açıklamada bulundu.

Değişikliklere imkan sağlanabilmesi için yeni hükümetin geçici olabileceğini belirten Zabihullah Mücahid, "Nihai kararlar alındı. Teknik konular çözülür çözülmez yeni hükümeti duyuracağız" dedi.

Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, "Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacaktır" cevabını verdi.

Mücahid, "Muhtemelen geçici bir hükümet olacak, böylece onu değiştirme ve performansını iyileştirme fırsatı bulacağız. Şu anda seçim yok. Bir sonraki hükümet, bir sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir" dedi.

“PENÇŞİR’DE KONTROLÜN SAĞLANMASIYLA ÜLKEDE SAVAŞ RESMEN SONA ERDİ"

Mücahid, "Pencşir'de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaş resmen sona erdi. Pencşir halkı, diğer Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır" dedi.

Çatışmalar esnasında bölgede hiçbir mülke zarar verilmediğini savunan Mücahid, Pencşir yöneticilerinin bölge halkı arasından seçileceğini açıkladı.

Birkaç gündür bölgeye gıda girişinin olmadığını dile getiren Mücahid, Pencşir'de hayatın normale döndüğünü ve gıda girişinin başladığını belirtti.

Yönetime karşı “isyanların” sert biçimde karşılık bulacağını söyleyen Mücahid, "İslam Emirliği isyanlar konusunda çok hassas" ifadesini kullandı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra gözler nasıl bir kabine oluşturulacağına çevrilmişti.

Şeyh el Hadis Mevlevi Abdulhakim Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri), Molla Abdulgani Baradar’ın kabinenin başında başbakan olarak belirlendiği, Talibanın lideri Şeyh Haybetullah Akhundzade’nin de yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdüreceği basına yansımıştı.