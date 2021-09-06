Yaşam

Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki kazı çalışmalarında Neandertallere ait kalıntıların olduğu 60 bin yıllık bir kamp tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

İspanya’da yapılan arkeolojik kazılar sırasında yeni bir kalıntı bulundu.

Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsünün (IPHES) yaptığı açıklamada, Barcelona yakınlarındaki Cabellades ilçesinin “Abric Romani” olarak adlandırılan yerleşim yerinde devam eden kazılar sırasında, 60 bin yıl öncesine dayanan, geyik avcısı Neandertallere ait kalıntıların ortaya çıktığı bildirildi.

Rovira i Virgili Üniversitesi Tarih Öncesi Araştırmalar Bölümü direktörlüğünde 20 kadar arkeologdan oluşan grubun, Abric Romani'de yürüttüğü kazılarda, bu bölgede yaşadığı bilinen Neandertal bir topluma ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı kaydedildi.

Neandertallerin geyik avcısı oldukları, yiyecek aradıkları ve yediklerinin kalıntılarının da kazı sırasında belgelendiği belirtildi.

“ÖZEL BİR DURUMUN GÖSTERGESİ”

Arkeologlar, en az 3 geyiğin kalıntısının bulunduğunu, kafatası parçalarının aynı alanda yığılmış olmasının, özel bir durumun göstergesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kazı sırasında ayrıca çakmaktaşı, kireç ve kumdan yapılmış çok miktarda taş aletin bulunduğu ifade edildi.

 

 

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