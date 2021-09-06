Neçirvan Barzani CHP heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetiyle görüştü.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ne yaptıkları ziyaretten söz eden heyet, bölgedeki sorunların halklar arası diyalog ve anlayışla çözülebileceğine vurgu yaptı.

CHP’nin bu anlayıştan hareketle uzun vadeli bir bakış açısına sahip olduğunu belirten heyet, bölge halklarının ortak çıkarları doğrultusunda Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki bileşenlerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Heyet ayrıca, sorunların çözümü, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu kaydederek, Kürdistan Bölgesi’nin rol ve statüsünün önemine vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani de diyalog, ortak anlayış ve bölgesel sorunların çözümünün, birbirini kabullenme ve inkar siyasetini bitirme temelli yöntemle bulunmasının önemine vurgu yaparak, bu ziyareti CHP’nin yeni siyasetinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Neçirvan Barzani, Türkiye’nin zor dönemlerde Kürdistan halkına yardım ettiğini, 1988 Enfal operasyonlarında Kürdistan halkına kapılarını açtığını anımsattı.

Kürdistan Bölgesi’nin rolü ve statüsüyle ilgili de Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman huzur ve istikrar faktörü olarak kalacağını ifade etti.

Irak’ta yapılacak genel seçimler, DAİŞ tehlikesi, bölgenin geleceği gibi konular da görüşmede ele alındı.