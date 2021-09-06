Ahmed Mesud: Taliban’a karşı koyacağız

HABER MERKEZİ

Bir ses kaydı yayımlayan Pencşir direniş hareketi lideri Ahmed Mesud, “Taliban’a karşı direniş sona ermedi, savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Ahmed Mesud, Afganlardan silahlanıp Taliban’la mücadele etmeleri çağrısı yaptı.

Taliban bugün Pencşir vilayetinde göndere kendi bayrağını çekti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid yaptığı açıklamada, “Pencşir'de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaş resmen sona erdi. Pencşir halkı, diğer Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır” dedi.

Yönetime karşı “isyanların” sert biçimde karşılık bulacağını söyleyen Mücahid, "İslam Emirliği isyanlar konusunda çok hassas" ifadesini kullandı.