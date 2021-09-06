39 yıldır komada olan futbolcu hayatını kaybetti

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1972 ile 1976 yılları arasında 22 kez Fransa Milli Takımı, 120 kez ise OGC Nice formasını giyen futbolcu Jean-Pierre Adams'ın, Nimes Üniversite Hastanesi'nde vefat ettiği belirtildi.

Adams, emekli olmasından bir yıl sonra geçirdiği menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 17 Mart 1982'de komaya girdi ve 39 yıl boyunca uyanmadı.

Adams'ın eşi Bernadette, 39 yıl boyunca futbolcuyu yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Yılbaşı, doğum günü ve babalar günü gibi özel günlerde ona hep hediyeler getirdik. Her gün yanındaydık. Onunla olduğumuzu hissediyordu" ifadelerini kullandı.

Adams, 1970-1973 yılları arasında Nimes Olympique, 1973-1977 yılları arasında OGC Nice ve 1977-1979 yılları arasında Paris Saint Germain formalarını giymişti.

Adams, Milli Takım'da Marius Tresor ile yaşadığı uyum sonrasında "Siyah muhafız" lakabını almıştı.