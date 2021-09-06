İsveç, Rojava’dan sınır dışı edilen DAİŞ’li kadınları ülkeye alacak

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Rojava’daki kamplarda bulunan İsveç vatandaşı DAİŞ’lilerin ülkeye alınıp alınmayacağı tartışmaları devam ederken, ulusal yayın kuruluşu SVT, Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’nda bulunan İsveçli kadınların sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülkenin yargılanamayan vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü bulunuyor.

Kamptan sınır dışı edilen ilk İsveçli kadın grubu olduğu belirtilen grubu karşılamak üzere İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin Rojava’ya gittikleri belirtildi.

18 kadının ve 26 çocuğun İsveç'e götürüleceği dile getirilirken, bu sayının artabileceği ifade ediliyor.

Küçük gruplar halinde çıkarılacak kadın ve çocuklar, polis, göçmenlik daireleri, sağlık personeli ve sosyal hizmetlerden oluşan bir ekip tarafından karşılanacak. Daha sonra kadınların ifadeleri alınacak ve haklarında savaş suçları soruşturması başlatılacak.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.