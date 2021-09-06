İran: Kürdistan Bölgesi sınırında silahlı hareketlenmeler var

İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran), Kürdistan Bölgesi - İran sınır bölgelerinde “silahlı hareketlenmelerin” olduğunu ve buna “yanıt vereceklerini” bildirdi.