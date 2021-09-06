İran: Kürdistan Bölgesi sınırında silahlı hareketlenmeler var
ERBİL (K24)
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Serdar Muhammed Pakpur, Kürdistan Bölgesi ile İran sınır bölgelerinde “silahlı hareketlenmelerin” olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Pakbur, “Söz konusu hareketlenmeler ve eylemler İran’ın sınır güvenliğini baltalamaya çalışıyor, buna sert yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı, “Kürdistan Bölgesi sınır bölgelerindeki vatandaşlar, zarar görmemeleri için söz konusu alanlara yaklaşmamalıdır” şeklinde konuştu.