Zaho: TSK’nın top atışlarında iki köy zarar gördü

ZAHO (K24)

Zaho’dan bildiren K24 muhabiri, bugün öğleden sonra Türk savaş uçaklarının Batifa nahiyesine bağlı Bankê Jor ile Bankê Jêr köylerini bombaladığını aktardı.

Muhabirimiz, top atışları sonucu köylerdeki ev, bağ, bahçe ve araçların ağır hasar aldığını bildirdi.

Öte yandan top atışlarının evlere sadece 50 metre uzaklıkta olduğunu dile getiren muhabirimiz, köy sakinleri ile çevre köylerin yaşananlardan tedirgin olduğunu söyledi.

Bu arada bombardıman sonucu her iki köyün elektrik direkleri yıkıldı ve köylerde elektrik kesintisi yaşandı.

Bombalanan iki köy, Zaho ilçe merkezine sadece 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktalarındaki varlığından ötürü Türkiye sürekli bölgeyi bombalıyor.

Bölge halkının ifadesine göre, çatışmaların bağ ve tarım arazilerine yönelik zararlarıyla birlikte, turizm hareketliliği de can güvenliğinin olmaması nedeniyle büyük zarar gördü.