Ekonomi

Bitcoin son 3,5 ayın zirvesini gördü

Bitcoin bugün uzun bir süre sonra 52 bin 200 dolara kadar çıktı.
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dünya Bitcoin kripto para

HABER MERKEZİ

Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

52 bin dolar seviyesinin aşılmasının ardından bir miktar geri çekilen BTC, 51 bin 400 dolar seviyesinde dengelendi.

Bitcoin’de son 24 saatte hacim 32 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Bitcoin’in yaşadığı büyük düşüşte Çin’in madencilere yönelik uyguladığı yasaklar ile sıkı bir kripto para yatırımcısı milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen olumsuz açıklamalar etkili olmuştu.

Ayrıca devletlerin Bitcoin’a yönelik söylemleri de bu dönemde grafiğin aşağı yönlü seyrini desteklemişti.

 

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