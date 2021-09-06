İran güçleri Piranşar’da Kürt kolberlere saldırdı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, İran devlet güçleri Piranşar’da Kürt kolberlere saldırdı.

Saldırı sonucu 41 yaşındaki dört çocuk babası Muhammed Halid Abdullahzade yaşamını yitirdi.

Piranşar doğumlu Abdullahzade’nin cenazesinin henüz ailesine teslim edilmediği öğrenildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.