Sağlık

WHO Genel Direktörü: Kayıtsızlık Covid-19 kadar tehlikeli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin henüz bitmekten çok uzak olduğunu vurguladı.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus
dünya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

WHO'nun Nepal'daki Güneydoğu Asya bölgesel toplantısına Roma'dan katılan Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19’la ilgili deneyimlerimiz bize hiçbir ülkenin tedbiri elden bırakamayacağını gösterdi. Kayıtsızlık virüsün kendisi kadar tehlikeli olabilir. İhtiyatlı olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, salgınla mücadelenin en iyi yolunun ve gelecekte "en büyük farkı" yaratabilecek etkenin tüm ülkelerin eşit olarak faydalanabilecekleri bir çözüm bulmak olduğunu söyledi.

"Küresel eşgüdüm için büyük ihtiyaç duyulan temeli sağlayacak pandemi hazırlığı ve yanıtı üzerinde uluslararası bir anlaşma sağlamanın, gelecek salgın ya da pandemilere daha tutarlı ve eşgüdümlü yanıt vermek için oyunun kurallarını belirlemenin" önemine değinen Tedros, "Aşı dağıtımının ne kadar adaletsiz olduğunu söylememe gerek yok. Hepimiz bu adaletsizlik karşısında hayal kırıklığı içindeyiz" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, Nepal'deki toplantıda, "Bir daha bu boyutta bir pandeminin ve bu boyutta bir adaletsizliğin yaşanmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

 

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