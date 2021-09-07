Politika

40 il ve Kuzey Kıbrıs’ta FETÖ’ye operasyon

İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye Kuzey Kıbrıs fetö İzmir

HABER MERKEZİ

İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için harekete geçildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor.

Operasyonda bazı zanlılar, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)

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