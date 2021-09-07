40 il ve Kuzey Kıbrıs’ta FETÖ’ye operasyon

İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.