40 il ve Kuzey Kıbrıs’ta FETÖ’ye operasyon
HABER MERKEZİ
İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için harekete geçildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor.
Operasyonda bazı zanlılar, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)