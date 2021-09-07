Yaşam

Van’da göçmenler kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Edremit ilçesinde göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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Van
Van
kürdistan Van Afgan göçmenler

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Nadir Özdemir'in (43) kullandığı kapalı kasa kamyonet, Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerindeki Köprüler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Özdemir'in ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. (Kaynak: AA)

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