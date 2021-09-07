Politika

Peşmerge Bakanlığı yetkilisi: DAİŞ savaş taktiğini değiştirdi

Peşmerge Bakanlığı yetkilisi Tuğgeneral Osman Muhammed, DAİŞ'in eline silah ve paranın geçtiğini belirterek, örgütün savaş taktiğini değiştirdiği konusunda uyarılarda bulundu.
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kürdistan DAİŞ Peşmerge Bakanlığı Kürdistani bölgeler

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Ulusal Bilinç ve İletişim Daire Müdürü Tuğgeneral Osman Muhammed, terör örgütü DAİŞ’in Kürdistani bölgelerde savaş taktiğini değiştirdiğini söyledi.

Muhammed, DAİŞ’in son iki yılda Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde silah ve para ele geçirerek savaş taktiğini değiştirdiği ve yeniden örgütlendiği uyarısında bulundu.

Bu bölgelerde terör zihniyetinin oluştuğunu ifade eden Peşmerge yetkilisi, DAİŞ’e karşı askeri operasyonlara ek olarak bütün tarafların terörü önlemek için çalışması gerektiğini söyledi.

DAİŞ Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğundan faydalanarak saldırılar düzenliyor. DAİŞ mensupları geçtiğimiz günlerde Kerkük ve Mahmur’da yaptığı saldırılarda 18 Irak güvenlik mensubunu öldürdü.

Güvenlik uzmanları, Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kürdistani bölgeleri savunamadığını, Peşmerge Güçleri'nin bu bölgelere dönmesinin tek çözüm yolu olduğunu belirtiyor.

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