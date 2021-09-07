Belçika Kürdistan Bölgesi’nde yatırımlara başlıyor

ERBİL (K24)

Belçika’dan Kürdistan Bölgesi’ne gelen bir ticari heyet, burada yapmayı planladıkları yatırımlarla ilgili görüşmelerde bulunuyor.

Belçika’nın tarım, geri dönüşüm ve kadın girişimcilerle ilgili alanlarda yatırım yapması planlanıyor.

K24’e konulan Belçika Ticaret Odası temsilcisi Jill Suetens, “Bu projenin başlangıç noktası, Sayın Başbakan Mesrur Barzani’nin Belçika’ya yaptığı ziyarette üst düzey yetkililerle görüşmesine dayanıyor. Gelecekte Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapma imkanı doğduğu için mutluyuz” dedi.

Erbil Ticaret Odası, Belçika Ticaret Odası’yla bir dizi anlaşmaya imza attı ve önümüzdeki aylarda yerli yatırımcılarla koordineli olarak projelere başlanacak.

Kürdistan Bölgesi’nin, tarımda ileri bir düzeyde olan Belçika’nın projelerine ihtiyaç duyduğunu belirten Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Xeyat, “Belçika ticari heyeti bazı projeler hazırlamış ve proje, kadınların iş dünyasındaki gelişimini kapsayan üç devreden oluşuyor. Bir devre de yerli orijinal ürünlerin yetiştirilmesiyle ilgili. Bununla da Kürdistan Bölgesi’nin dışarıya ihracatta bulunması planlanıyor. Bir diğeri de çöp ve atık maddelerin geri dönüşümüyle ilgilidir. Bu projeleri memnuniyetle karşıladık ve anlaşmalar yapıyoruz. Projeler için özel bir yer tahsis edeceğiz” dedi.

İki yılda hayata geçirilecek olan projeler, tarım ve yerli üretimde stratejik olacak.