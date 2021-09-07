Sağlık

Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de ‘Mu’ varyantı görüldü

Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de "Mu" varyantının sadece iki vakada tespit edildiğini açıkladı.
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türkiye Fahrettin Koca Mu varyantı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.

Virüsün yeni varyantı olan "Mu"nun sadece iki vakada tespit edildiğini de aktaran Koca, hastalarda ağırlıklı olarak "Delta" ve "Delta Plus"un etkili olduğunu söyledi.

Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var" dedi.

Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Fahrettin Koca, "Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, aşılamanın artmasıyla birlikte vakaların azalacağını belirtti.

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