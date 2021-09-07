Kürdistan Parlamentosu heyetinden Fransa’ya ziyaret

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, yarın Kürdistan Parlamentosu’ndan bir heyetin Paris’e giderek Fransız parlamenterlerle bir araya geleceğini aktardı.

Ziyaretin Kürdistan ve Fransa Parlamentoları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kürdistan Parlamentosu heyeti, Fransa Parlamentosu’nun tecrübeleriyle ilgili bilgi alacağı, ardından diğer bazı ülkelere ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi’yle tarihi ve sağlam ilişkileri bulunan Fransa, birçok zorlu dönemde Kürdistan halkına verdiği destekle biliniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Ağustos’ta Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyarette ülkesinin desteğini bildirmişti.