TPAO’ya Diyarbakır'da petrol arama ruhsatı

HABER MERKEZİ

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Diyarbakır'da bulunan ve 8 bin 548 hektar yüzölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan da günlük 3 bin varil petrol üretileceğini söylemişti.