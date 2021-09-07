AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkent Erbil’de

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’yi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi tarafından karşılandı.

Borrell'in ziyareti sırasında Kürdistan Bölgesi'nden üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, görüşmelerin ana konularından birinin Irak seçimleri olacağı belirtildi.

Dün Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen AB Yüksek Temsilcisi Borrell, adil bir seçimin gerçekleştirilmesi için Irak'ı desteklediklerini söylemişti.

10 Ekim'de yapılacak seçimlerde AB oylama sürecini izlemek için Irak'a gözlemciler gönderecek.