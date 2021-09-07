Neçirvan Barzani: Borrell’in ziyareti AB’nin Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin göstergesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Neçirvan Barzani, Borrell’in ziyaretinin zamanlamasının önemli olduğunu ve bunun AB’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne olan bağlılığının işareti olduğunu kaydetti.

Güvenlik, istikrar, AB - Irak ilişkileri, Erbil-Bağdat ilişkileri, DAİŞ savaşı ve tehditler, Irak genel seçimleri, bölgenin genel durumu ve göç gibi bir dizi konuyu ele aldıklarını belirten Neçirvan Barzani, “Avrupa Birliği’ne DAİŞ’le savaşta yaptıkları insani yardımlardan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

“İklim değişikliğinin dünya üzerinde etkisi var ve biz de bu etkinin dışında değiliz” diyen Neçirvan Barzani, “İklim değişikliğinin Irak’ın güvenliği ve ilerlemesi önündeki tehlikesi gittikçe netleşiyor” diye konuştu.

Neçirvan Barzani’nin konuşmasından diğer satır başları şöyle:

“Avrupa Birliği’ni, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarının sürmesi için teşvik ediyoruz.

Ayrıca devlet kurumlarının güçlendirilmesi, reform, hukukun egemenliği, doğru yönetim, kadınlarla gençlere imkan sunulması, üniversitelere ve akademiye destek, yönetimin geliştirilmesi ve hukuk konusunda bize destek vermelerini talep ediyoruz.

Kürdistan Bölgesi’nin her alanda Irak ile Avrupa ilişkilerinden faydalanabilmesi için yardımcı olunmasını istiyoruz.

Sayın Borrell, demokrasi, ifade özgürlüğü, insan haklarına saygı, barışçıl birlikte yaşam, inanç özgürlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

BORRELL: KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Josep Borrell de ortak bazı konuları konuştuklarını belirterek, “Kürdistan Bölgesi’nin zorlu bir dönemden geçtiğinizi biliyoruz. Geçmişte de çok birçok zorlu dönemden geçti. Burada bir kez daha Avrupa Birliği’nin Kürdistan Bölgesi’ne desteğini yinelemek istiyorum. Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir müttefiki olmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Bölgenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Kürdistan Bölgesi’nin, Irak ve bölgede durumun normalleştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Borrell, “Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında daha iyi ilişkiler görmekten memnunuz. Bu ilişkilerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için katkı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Borrell sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon’a verdiği desteği çok önemli buluyoruz. Ayrıca savaşta kahramanca bir rol üstlendiniz. Avrupa Birliği olarak, DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’ne ciddi ve geniş destek sunuyoruz.

DAİŞ’in son bulmadığını da biliyoruz. Danışmanlık görevimizi uzatacağımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Kürdistan Bölgesi’ne danışmanlık hizmeti vermek için Erbil’de bir üs daha kuruyoruz. Bu rolümüzden faydalanmanızı umut ediyorum.

Başta Ezidiler ve Hristiyanlar olmak üzere binlerce göçmeni ağırladığı için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni özellikle takdire şayan buluyorum. DAİŞ’le savaşa rağmen altı ayda bir milyon göçmen alabildiniz. Böyle bir tabloyu hiçbir ülkede daha önce görmedim. Kürdistan Bölgesi’ne bu misafirperverlik nedeniyle ne kadar maddi ve ekonomik baskı olduğunu biliyorum. Bu yüzden Kürdistan Bölgesi’nin tavrını takdir ediyoruz.

940 bin göçmene Avrupa Birliği’nin insani yardımlarının ulaştığını da söylemek istiyorum. Bu yardımlarımız sürecek.

Bölgenin sorunlarını konuştuk. Bölge karmaşık ve çetin bir bölge. Afganistan olayları ve göçmen sorunu Avrupa Birliği için gündemde.

İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konuları konuştuğumuza memnunum. Sivil bir toplumun aktif olması çok önemli. Özgür bir basın ve ifade özgürlüğünün olması, güçlü bir demokrasinin yapı taşlarıdır. Kürdistan Bölgesi yetkililerine mesajım budur.

Görüşmelerimizin gelecekte de devam etmesini umuyorum.