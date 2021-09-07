Politika

Başbakan, Josep Borrell ile bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi AB Josep Borell Erbil

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bugün başkent Erbil’e gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi tarafından karşılandı.

Josep Borrell, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştükten sonra Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerin ana konularından biri Irak seçimleri olacak. 

Dün Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen AB Yüksek Temsilcisi Borrell, adil bir seçimin gerçekleştirilmesi için Irak'ı desteklediklerini söylemişti.

10 Ekim'de yapılacak seçimlerde AB oylama sürecini izlemek için Irak'a gözlemciler gönderecek.

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