Başkan Barzani: Bir milletin direniş iradesi varsa dostlarının yardımı da etkili olur

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le bir araya geldi.

Borrell, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının özgürlük yolunda mücadele tarihindeki rolünü takdir ederken, Kürdistan halkının mücadelesinden haberdar olduğunu ifade etti.

Peşmerge Güçleri ve Kürdistan halkının DAİŞ terörüyle mücadelesinden ve yüz binlerce göçmenin karşılanmasından övgüyle söz eden Borrell, Kürdistan halkının güvenlik, özgürlük ve yaşam şartlarının Avrupa Birliği açısından önemli olduğunu ve AB’nin Kürdistan halkını desteklediğini dile getirdi.

Terörle mücadelede Kürdistan halkına verdikleri destek için Koalisyon’a teşekkür eden Başkan Barzani, “Bir milletin direniş iradesi varsa, dostları ve müttefiklerinin desteği de etkili olur” dedi.

DAİŞ terörünün tehditlerinin de gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, DAİŞ’in ortaya çıkış sebepleri hakkında bilgi vererek, terör tehdidinin sürdüğünü ve ortaya çıkış sebeplerinin çözülmediğini vurguladı.

Başkan Barzani ayrıca, Kürdistan halkı arasındaki zengin birliktelik kültürünün, teröristlerin halk arasında yer bulmasını engellediğini ifade etti.

Irak’ta yapılacak genel seçimlerin de ele alındığı görüşmede iki taraf, seçimlerin temiz ve sorunsuz geçmesini, sonuçlarının da istikrar ve vatandaşların taleplerine karşılık bulması temennisinde bulundu.