Ekonomi

Bitcoin'de sert düşüş

Temmuz ayının ortasından itibaren yükseliş trendine giren ve dün 52 bin doları geçen Bitcoin, bugün akşam saatlerinde gelen satışın ardından yüzde 15'ten fazla kayıpla 43 bin dolara kadar geriledi.
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dünya Bitcoin düşüş

HABER MERKEZİ

Bitcoin, düne göre yüzde 15'ten fazla kayıpla 43 bin 179 dolara geriledi.

Temmuz ayından beri yükseliş trendinde olan ve 52 binleri geçen Bitcoin'in sert düşüşü yatırımcıları meraklandırdı.

Sert düşüşün ardından kısmen toparlanan en yaygın kullanılan kripto para birimi anlık olarak Bitcoin, 47 bin dolar bandına tekrar çıktı.

Bitcoin'in değerindeki artış, Twitter ve Reddit'de El Salvador'un Bitcoin kanununu desteklemek için başlattığı kampanya sonrasında meydana gelmişti.

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