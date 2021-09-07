Avrupa 2021'de en sıcak yazını yaşadı

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Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, haziran-ağustos aylarında yaşanan ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 1,0 derece santigrat üzerinde olduğunu kaydetti.

Copernicus'a göre bu yıldan önce 2010 ve 2018 yıllarındaki en yüksek sıcaklık ortalaması bu yılkinin 0,1 derece altında seyretmişti.

2021 yazında yaşanan sıcaklıklar uzun vadeli küresel ısınma eğilimindeki son kilometre taşı olarak nitelendirildi.

Kıtanın farklı bölgelerinde birbirine zıt hava şartları yaşandı. Örneğin Akdeniz'de sıcaklıklar rekor kıran düzeylere ulaşırken, doğuda ortalamanın üzerinde seyretti, kuzeyde ise genellikle ortalamanın altına indi.

Avrupa için 2021 ve 2017 yıllarının ağustos ayları en yüksek üçüncü sıcaklık olarak rekor kırdı. Her iki yılda da hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,3 derece üstünde seyretti.

Copernicus'un kayıtları 1850'lere kadar geri gidiyor ancak 19'uncu yüzyıldan kalan verilerle çapraz kontrol yapılıyor.