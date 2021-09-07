Politika

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü: DAİŞ Irak’ı işgal edemez

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü DAİŞ’in Irak’ı işgal edemeyeceğini söyledi.
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Irak Uluslararası Koalisyon DAİŞ Wayne Marotto

ERBİL (K24)

Irak Haber Ajansı'na (INA) konuşan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü DAİŞ’in güvenlik boşluğundan yararlandığını ve bazı şehirlerdeki faaliyetlerinin 2010’daki El Kaide faaliyetlerine benzediğini ifade etti.

Marotto, Uluslararası Koalisyon ile Irak güçlerinin DAİŞ’in askeri üslerine, sığınaklarına ve mali kaynaklarına yönelik operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

DAİŞ’in "Irak’ı işgal edemeyeceğini" dile getiren Marotto, terör örgütünün son zamanlarda Irak askeri güçlerine saldırılarını arttırdığına dikkat çekti.

Marotto, Koalisyon’un operasyonları sürdüreceğini vurgulayarak, Rojava’da da DAİŞ tehdidinin sürdüğünü söyledi.

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