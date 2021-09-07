Politika

Rojava’da savaş suçu işleyen iki DAİŞ’li kadın İsveç’te tutuklandı

İsveç savcılığı, Rojava’da DAİŞ mensubu iki İsveçli kadının savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
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avrupa Rojava Haseke Hol Kampı İsveç DAİŞ Hapis cezası

HABER MERKEZİ

İsveç Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’ndan getirilen üç kadın dün Stockholm Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Savaş suçu işledikleri iddiasıyla iki kişi tutuklanırken, şüpheli olarak kabul edilmeyen üçüncü kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmadan sorumlu savcılar Hanna Lemoine ve Karolina Wieslander, İsveç haber ajansı TT'ye yaptıkları açıklamada, şüphelilerden birinin "soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlara karıştığından" şüphelenildiğini ifade etti.

Haziran ayında, DAİŞ terör örgütünün çökertilmesiyle Rojava’nın bazı bölgelerinde hakimiyeti ele geçiren Demokratik Suriye Güçleri (DSG), şüpheli kadınları İsveç vatandaşı oldukları için sınır dışı etme kararı almıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, İsveç'in diğer ülkelerden farklı olarak Suriye'de DAİŞ’in bir parçası olan İsveç vatandaşlarını kendi inisiyatifiyle geri getirmediğini belirtti.

DAİŞ mensupları ülkeye geri getirmediklerini vurgulayan bakan, "Kürt yönetiminin kadınları sınır dışı etmeye karar vermesi farklı bir konu. O zaman vatandaşlarımızı almak herkes gibi bizim de sorumluluğumuz" dedi.

Geçen mart ayında İsveç'te bir kadın 2014'te 2 yaşındaki oğlunu Rojava’ya, DAİŞ’in kontrolündeki bölgeye götürdüğü için üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülkenin yargılanamayan vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü bulunuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri. 

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