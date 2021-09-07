Kültür-Sanat

‘Kürtler: Kendinden Büyük Millet’ kitabı yayımlandı

Yazar Arif Zerevan’ın yeni kitabı “Kürtler: Kendinden Büyük Millet”, Hivda Yayınevi tarafından yayımlandı.
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kürdistan Arif Zerevan Kürtler kitap

ERBİL (K24)

Gazeteci ve yazar Arif Zerevan’ın “Kürtler: Kendinden Büyük Millet” adlı kitabı Hivda Yayınevi tarafından basılarak, okuyucuyla buluştu.

Yazar Zerevan, son kitabında Kürt ulusunun bütününü ele alarak, son 20 yıldaki siyasi, sosyal ve kültürel meseleleri anlatıyor.

Kürdistan’ın işgal altında olmasına rağmen Kürtlerin artık klasik “ezilen bir ulus” olmadığına dikkat çeken yazar, Kürt milletinin dünyanın siyasi ve stratejik arenasında yer aldığını vurguluyor.

Yazar, “Çok zaman, Kürtlerin sözü birçok devletin sözünden daha kıymetlidir” diyor.

Hivda Yayınevi tarafından çıkarılan kitap 352 sayfadan oluşuyor.

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